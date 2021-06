VIDEO / CIPOLLETTI: «NON VADO IN CONSIGLIO PER PROTESTA...CONTRO LA MINORANZA CHE FA POLITICA CON RANCORE E DISPERAZIONE»

Non si presenterà in consiglio comunale oggi pomeriggio, alle ore 15,30, il consigliere Vincenzo Cipolletti per protestare contro la minoranza che ha stoppato la votazione sul Pef del Bonolis. Intanto incalzano le polemiche,. Il Sindaco difende la bontà dell'opera ed oggi si riunirà informalmente la capigruppo per convocare una nuova seduta del consiglio entro fine giugno e procedere all'approvazione del Pef.

