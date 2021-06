VIDEO / APERTURA BUSTE SULLE STRISCE BLU CON FUGA DEL DIRIGENTE, VERNA SPEGNE IL CASO E FA RICONVOCARE UNA NUOVA SEDUTA

Spegne il fuoco l'ìassessore Maurizio Verna dopo il caso dell'abbandono dalla seduta del dirigente Piergiorgio Ioannoni Fiore mentre partecipava nel ruolo di Rup, all'apertura delle buste per la gara dei parcheggi a pagamento. La prossima settimana si terrà una nuova seduta per cercare di avviare la procedura per ora sospesa.

