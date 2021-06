VIDEO / SLITTANO A SETTEMBRE GLI INTERVENTI SULLE RAMPE DELLO SVINCOLO DI CARTECCHIO DELLA TERAMO-MARE

Slittano a settembre gli interventi di messa in sicurezza sulle cinque rampe dello svincolo di Cartecchio della Teramo _ Mare ma intanto ai primi di agosto Strada dei Parchi dovrebbe sistemare la strada sottostante, interrotta e mai riatticata da dieci anni. Il successivo step sarà l'insonorizzazione del tratto urbano della Teramo-Mare per ridurre l'inquinamento acustico del traffico sul quartiere della Gammarana.

La nota del Comune:

Nella prima settimana del prossimo mese di settembre, potranno iniziare i lavori relativi alle cinque rampe di uscita del Lotto Zero mentre quelli che interessano la strada sottostante il Ponte di Cartecchio, salvo imprevisti, dovrebbero iniziare nel mese di agosto. E’ quanto comunicato dalla Società Strada dei Parchi all’assessore alla Protezione Civile Lavori Pubblici, Giovanni Cavallari. La tempistica è stata definita anche alla luce delle esigenze connesse a diversi cantieri che interessano la viabilità autostradale, di concerto con il Ministero dei Trasporti.

Per quanto riguarda i lavori relativi alle rampe del Lotto Zero, si tratta di un intervento di notevole importanza che prevede la riparazione delle parti degradate delle pile e degli impalcati elevando quindi il livello di sicurezza per il transito veicolare, conferendo così all’intero parco di rampe della strada di ingresso/uscita dalla città una maggiore funzionalità ed efficienza. Inoltre tale attività si integra con i lavori di messa in sicurezza di Ponte S.Gabriele. Nel secondo si interviene dopo un periodo di chiusura della viabilità, riqualificando e ripristinando un percorso che verrà poi affidato in concessione al Comune.

I lavori giungono anche in virtù delle costanti interlocuzioni tra l’assessorato ai Lavori Pubblici del Comune e la Società Strada dei Parchi, e fanno seguito alle verifiche condotte con una serie di sopralluoghi congiunti, nel corso dei quali è stata condivisa l’opportunità di anticipare lavorazioni previste dalla Concessionaria in un arco di tempo pluriennale.

Il vicesindaco e assessore alla Protezione Civile Giovanni Cavallari rimarca l'importanza degli interventi di messa in sicurezza delle rampe anche per la prossima riapertura della viabilità come

richiesto dai cittadini dei due quartieri e che consentirà di avere un ulteriore collegamento alla viabilità ordinaria.

Con questi ultimi interventi si conferma ancora una volta l’attenzione dell’amministrazione sulle infrastrutture del territorio, accompagnata dal continuo e rinnovato contatto con i gestori delle stesse.

