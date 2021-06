VIDEO / SICUREZZA, IL SOTTOSEGRETARIO MOLTENI: «ARRIVANO 18 AGENTI IN PIU' PER TENERE SOTTO CONTROLLO LA COSTA TERAMANA»

Per la sicurezza dell’estate teramana arrivano 18 agenti di rinforzo, tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Lo ha annunciato il sottosegretario agli Interni, Nicola Molteni, che oggi a Teramo, in prefettura, ha partecipato al Comitato per la sicurezza in cui i sindaci di Martinsicuro, Alba, Tortoreto, Giulianova, Roseto, Pineto e Silvi hanno sottoscritto il 'Patto per la Costa Sicura'.

ASCOLTA IL SOTTOSEGRETARIO MOLTENI SU R115

" Un atto di impegno, ' Patto per la costa sicura ', sottoscritto alla presenza di Nicola Molteni, Sottosegretario di Stato all'Interno, tra i Sindaci dei sette Comuni della costa teramana (Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto e Silvi ) volto al'attuazione di strategie di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio nei comuni della provincia teramana. Il Patto ha il fine di rafforzare il lavoro quotidiano e la collaborazione tra le Forze di Polizia e le amministrazioni locali nell’azione di tutela della sicurezza dei cittadini " .



Lo scrive in una nota Luigi D'Eramo ( Lega ), segretario regionale e deputato, a latere della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica a cui hanno preso parte, oltre ai vertici delle Forze dell’Ordine, il Comandante provinciale del Vigili del Fuoco ed il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova, prosegue D'Eramo:



" L'ennesimo atto di concretezza e sensibilità da parte della squadra Lega Salvini Premier verso le esigenze dei territori, inoltre, ricordo la parola data mesi addietro e mantenuta dal collega Nicola Molteni, Sottosegretario di Stato all'Interno, circa i rinforzi all'organico delle Forze dell'Ordine della provincia di Teramo. Saranno 16 uomini e donne in più, da metà luglio a metà settembre, a tutelare e vigilare sulla sicurezza in vista del periodo estive in cui si raggiunge l'apice di presenze sulla costa teramana " conclude il segretario regionale leghista.