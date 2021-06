IL PEF DEL BONOLIS NON TORNERA' IN CONSIGLIO COMUNALE, SERVE IL PARERE DELL'AVVOCATURA ... COZZI: «SIAMO SODDISFATTI»

In sede di conferenza dei capigruppo, oggi, il Presidente del Consiglio comunale ci ha informati che il PEF (piano economico finanziario) dello stadio non tornerà in Consiglio fino a quando non ci sarà il parere dell’avvocatura comunale (e, ci e’ parso di capire, quello dell’autorità anticorruzione). Lo scrive in una nota il consigliere comunale Mario Cozzi.

E’ quello che avevamo chiesto, con fermezza e con grande chiarezza, e pertanto siamo soddisfatti.

Vi e’ dunque la perfetta dimostrazione che la posizione delle opposizioni civiche e di centrodestra non solo non sia stata affatto strumentale, ma di tutela degli interessi pubblici e della città.

Rivendichiamo pertanto l’apporto decisivo fornito, e l’aver evitato l’approvazione di un documento non maturo e sprovvisto delle più elementari garanzie giuridiche.

Non siamo certamente in cerca di ringraziamenti da parte dell’amministrazione, poiché abbiamo soltanto svolto il ruolo che ci compete; ma siamo lieti del fatto che ancora una volta, la realtà si sia incaricata di dimostrare che a Teramo vi e’ una opposizione seria, che svolge il suo ruolo di proposta, critica e controllo nell’interesse della città di Teramo.