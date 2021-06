RIAPRE OGGI IL PONTE CICLOPEDONALE SUL CERRANO A SILVI

Riapre questa mattina il ponte ciclopedonale sul Cerrano a Silvi. I lavori di restauro che sta effettuando la Provincia non sono ancora conclusi ma i tempi nell'approvigionamento del legno potrebbero protarsi (un problema mondiale che riguarda molte materie prime e che ha la sua principale causa nella pandemia e nel lungo fermo delle attività produttive) e gli interventi già effettuati consentono comunque di riaprire in sicurezza. "N el corso del sopralluogo effettuato insieme ai tecnici - sottolinea la consigliera provinciale Beta Costantini - alla presenza del vicesindaco di Silvi, Fabrizio Valloscura, e della ditta affidataria dei lavori, abbiamo verificato che ci sono le condizioni per consentire sia ai turisti che ai silvaroli di usufruire della struttura. Al completamento dell'intervento manca solo la sistemazione del passamano con una fornitura di legno che sta registrando ritardi nella consegna".