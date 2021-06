VIDEO / OPERE PUBBLICHE PER TRE MILIONI DI EURO, TRA ASFALTI, PARCO FLUVIALE, MERCATO E GIOCHI PUBBLICI

E’ una variazione da fine anno quella andata oggi in commissione consiliare. Soddisfatte tutte le esigenze chieste dall’ufficio tecnico. In particolare nel prossimo consiglio comunale saranno portate all’approvazione somme come: 600 mila euro per gli asfalti nelle frazioni, 600 mila euro per il parco fluviale, 500 mila euro per la riqualificazione del mercato coperto, 100 mila euro per la riqualificazione dei parchi giochi e somme per la segnaletica stradale e percorsi protetti in città.

