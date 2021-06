VIDEO / ISCRIZIONE DEL TERAMO CALCIO, D'ALBERTO: «IL PRESIDENTE IACHINI VA RINGRAZIATO. ORA ABBASSIAMO I TONI»

L’iscrizione del Teramo calcio al prossimo campionato di Serie C è quanto ci auspicavamo ed è una ottima notizia, per la quale il presidente Franco Iachini va ringraziato”: il sindaco Gianguido D’Alberto plaude alla possibilità di disputare un’altra stagione tra i professionisti e lancia un invito alla tifoseria e ai provocatori: “Adesso abbassiamo i toni e lavoriamo per il bene della città e del Teramo Calcio”.

ASCOLTA L'INTERVISTA DI D'ALBERTO SU R115