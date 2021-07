COZZI RI-REPLICA A MELARANGELO SUL PEF DEL BONOLIS: «CHIESTO IL PARERE DELL'AVVOCATURA COMUNALE«

Facendo seguito alla smentita del presidente del consiglio comunale, il quale in data 28 giugno ha negato che alla conferenza dei Capigruppo si fosse comunicato di aver correttamente proceduto a chiedere il parere dell' avvocatura comunale in merito al PEF dello Stadio Bonolis, senza alcun tipo di polemica- evidenzia il consigliere Mario Cozzi - semplicemente ad onor del vero mi limito semplicemente a pubblicare il verbale della seduta della conferenza dei Capigruppo tenutasi il 28 giugno, firmata dallo stesso Presidente Melarangelo affinché sia chiaro a tutti cosa sia stato realmente dichiarato.Mi sono anche recato a verificare presso l avvocatura che mi ha confermato la veridicità delle richieste di parere pervenute.Non esprimo alcun giudizio in merito alla "smentita" ma rivendico nuovamente con forza il lavoro costruttivo e propositivo svolto dall opposizione- conclude Cozzi che allega il verbale della capigruppo che parla di aver richiesto il parere all'avvocatura comunale (leggi qui sotto). Il dibattito sul Pef del Bonolis si infittisce.