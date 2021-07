AL COMUNE ARRIVA IL REGOLAMENTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA SUGLI EDIFICI PRIVATI

La giunta comunale per il tramite dell’ Assessore all'Urbanistica, Stefania Di Padova, ha approvato la delibera di avvio di procedimento di approvazione del “Regolamento per l'installazione di sistemi di contenimento energetico e produzione di energia su edifici privati".

Una delibera importante ed attesa sia perché dispone i criteri uniformi che permetteranno un corretto inserimento di questi sistemi di contenimento energetico con quelle che sono le caratteristiche architettoniche degli edifici, che testimoniano il valore culturale e storico del nostro territorio, sia perché numerose sono state le richieste pervenute presso gli uffici tecnici circa la necessità di chiarimenti sulle modalità operative riguardanti l'installazione di impianti di isolamento a pareti (cappotti) relative al super bonus 110% e in generale per tutti i lavori rientranti nel Sismabonus nel l'Ecobonus.

L'assessore Di Padova a riguardo sottolinea l'importanza operativa di questa delibera che troverà poi la propria conclusione nel sottoporre il regolamento in Consiglio Comunale, previa acquisizione del parere preventivo della Soprintendenza, e la soddisfazione di aver sottoposto il suddetto ad una discussione costruttiva con Anci, Aniem, Ordine degli architetti, Ordine degli Ingegneri e Anaci, a cui va un sentito ringraziamento per la collaborazione e l'apporto tecnico profuso.