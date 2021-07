VIDEO / ITALIA VIVA PROPONE UN PATTO DI FINE LEGISLATURA PER SALVARE VERROCCHIO

Un patto di fine legislatura prima di andare al voto. lo propone l'onorevole Camillo D'Alessandro a tutta la coalizione del Comune di Pineto. In corso trattative per raggiungere un'intesa. L'on. Camillo D'Alessandro ha anche annunciato di correre come Italia Viva in tutti i comuni dove si voterà



