D'ALBERTO: «TERAMO HA FINALMENTE UNA VISIONE ED UNA PROGRAMMAZIONE», SCONTRO IN AULA SULLA VARIAZIONE DI BILANCIO PER TRE MILIONI E MEZZO E SI SCOPRE CHE NON C'ERANO I PROGETTI DEI CORSI. LANCIONE E MARCHESE AI FERRI CORTI

Scontro in aula tra Mirella Marchese e Lanfranco Lancione sulla variazione di bilancio (per tre milioni e mezzo di euro) e sulle troppe consulenze esterne affidate dall’amministrazione. La Marchese ha dato del maleducato a Lancione che l’ha invitata ad andare al mare. Un ruvido e corretto dibattito tra i due consiglieri, ha spiegato il presidente Melarangelo. E sulle indennità lo stesso Melarangelo ha ricordato che sono state ridotte del 20% le indennità degli amministratori, cosi come accadde nei nove anni di amministrazione Brucchi.

Cozzi ha chiesto se fosse previsto un fondo per coloro che rischiano di perdere il lavoro con la liberalizzazione dei licenziamenti ed aiutarli a pagare le bollette, la De Sanctis ha spiegato che c'è già un fondo sulla povertà.

«La nostra è una variazione virtuosa e non sarà la sola. Lo ha detto il Sindaco intervenendo in consiglio comunale questa mattina. Sono stati riscritti progetti, molti dei quali non c’erano. Sul mercato coperto non c’era un progetto cosi come non c’erano progetti sul parco fluviale, stessa cosa per il teatro romano».

Critiche velate sono arrivate da D'Alberto all'indirizzo del sindaco di Giulianova che ha inaugurato piazza Dalmazia: «non è la spettacolarizzazione che si da ad un evento a dare valore allo stesso», ha detto. «Abbiamo riscritto da capo il progetto di corso San Giorgio e dei corsi vecchi che non c'erano ma non abbiamo fatto il taglio del nastro. Dovreste chiedere scusa ai cittadini per come avete governato», ha detto D'Alberto alla minoranza.