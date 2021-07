D'ANNUNTIIS A PEPE: «AL PEGGIO NON C'E' MAI FINE», REPLICA DEL SOTTOSEGRETARIO ALLA CONFERENZA STAMPA DEL PD

Alquanto paradossale la conferenza stampa sull’erosione da parte del PD Regionale tenutasi ieri ad Alba Adriatica.

Con una “faccia tosta” senza pari i consiglieri Paolucci e Pepe, ex Assessori della Giunta D'Alfonso, da perfetti sicari tornano sul luogo del delitto.

In cinque anni di governo, con a disposizione i 750 milioni di fondi FSC, non hanno attuato un intervento per porre rimedio al problema dell’erosione, preferendo finanziare con oltre 100 milioni i porti di Pescara e Ortona, città di riferimento di D’Alfonso e D’Alessandro.

Dica ai cittadini il consigliere Pepe, che nella passata legislatura ha brillato solo per taglio dei nastri di sagre e ora si diletta in comunicati stampa, cosa ha fatto per la difesa della Costa di Alba Adriatica e della provincia Teramana.

Questa Giunta regionale , nonostante le difficoltà nella realizzazione degli interventi dovute a cause molteplici, ha già destinato le seguenti risorse certe ai comuni della nostra provincia :

- Martinsicuro 2,0 mln

- Alba Adriatica 2,5 mln

- Roseto 2,0 mln

- Pineto 1,4 mln

- Silvi 0,6 mln.

Interventi che daranno risposte al territorio e che saranno realizzati nonostante le difficoltà incontrate.

Stupisce, poi, che ai consiglieri regionali facciano da contorno il Sindaco di Pineto e il Vice Sindaco di Alba Adriatica ai quali, rispettivamente, ricordo che Pineto è destinatario di un finanziamento di 950 mila euro dal 2016 che la regione è stata costretta a revocare per ritardi e inadempienze e Alba Adriatica ha chiesto, in conferenza dei servizi , che l’intervento della spiaggia di alimentazione venisse fatto dopo la stagione estiva cosa, a questo punto, inevitabile e di cui tutti siamo consapevoli.

Successivamente, andremo anche a vedere cosa e’ accaduto negli anni passati e di chi sono le relative responsabilità sugli interventi non fatti e anche su quelli fatti male .

In conclusione dispiace vedere che chi è stato amministratore della Regione , avendo a disposizione fondi ingenti, non abbia sentito il dovere di destinare risorse per tale problematica e ora dedichi il suo prezioso tempo a strumentalizzare la situazione per avere un minimo di visibilità.

Il tempo, come sempre, sarà galantuomo.