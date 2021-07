LUZII: “DIPENDENTI COMUNALI SUL PIEDE DI GUERRA…NON VENGONO CORRISPOSTE LE SPETTANZE”

Ci stupisce che la UIL abbia convocato un'assemblea sindacale di tutto il Personale del Comune di Teramo (7 luglio ore 11-14 al Parco della Scienza) per stigmatizzare i comportamenti dell'Amministrazione.

Eravamo convinti che l'Assessore delegato al Personale, sempre così pregno di contenuti, fosse un punto di riferimento per tutti i dipendenti, e invece apprendiamo inopinatamente che i rapporti sindacali siano logorati, che i lavoratori si lamentino, che non vengano loro corrisposte spettanze stipendiali dovute, che le progressioni di carriera siano inspiegabilmente ferme, che le assunzioni tanto invocate non siano state effettuate (e dire che gli istituti della mobilità in entrata e dello sfruttamento di graduatorie di altri Enti pubblici sono semplici, veloci e gratuiti).

I dipendenti comunali sono sul piede di guerra e intendono formalizzare una vertenza ai danni della parte datoriale, vertenza che è il sintomo di un disagio che si protrae da molto tempo e che sottende anche una diffusa inefficienza degli uffici e una carenza di motivazione di molti lavoratori, ingiustamente frustrati nei loro diritti e nella propria professionalità acquisita in lunghi anni di servizio.

Sappiamo da tempo che il Sindaco ha qualche carenza decisionale, ma non ci saremmo aspettati che pure l'assessore al Personale avesse già offerto una prova di incapacità politica così palese nei confronti di coloro che ogni giorno devono portare avanti pratiche, procedure e servizi in favore della cittadinanza.

Ai lavoratori del Comune di Teramo va tutta la nostra solidarietà e la vicinanza di chi sa riconoscere il valore del lavoro e della professionalità.

Il Consigliere comunale di "Italia Viva"

Giovanni Luzii