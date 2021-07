ELEZIONI/ CHI VORRESTI COME PROSSIMO SINDACO DI TERAMO? OSSERVATORIO TERAMANO LANCIA IL SONDAGGIO

A lanciare stamattina il sondaggio è Marco De Siati di Osservatorio Teramano che scrive:

A tre anni dalla elezione del Sindaco Gianguido D’Alberto sono già iniziate le grandi manovre per le prossime elezioni.

Vogliamo fare Fantapolitica sottoponendo ai membri del Gruppo un sondaggio sui possibili candidati Sindaci scelti tra i rappresentanti delle liste civiche e tra i possibili candidati del centro destra.

Indichiamo infine anche un nominativo che politico non è !!

Sondaggio:

