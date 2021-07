SOLDI AI DIPENDENTI DEL COMUNE, LUZII “INTERROGA” IL SINDACO

AL SINDACO DI TERAMO E ALL’ASSESSORE COMPETENTE

PREMESSO: – che è interesse della cittadinanza avere un quadro chiaro della situazione concernente il personale dipendente del Comune di Teramo, il quale ha svolto in data 7 luglio u.s. un’assemblea sindacale convocata dalla UIL, all’esito della quale si è deciso di proclamare lo stato di agitazione e di chiedere un incontro al Prefetto per raffreddare i rapporti con la parte datoriale; CONSIDERATO: – che occorre acquisire tutte le informazioni necessarie ad una comprensione analitica dei disagi lamentati dai dipendenti e della reale situazione burocratica, anche al fine di tutelare l’efficienza dei servizi resi alla cittadinanza; – che, in particolare, i lavoratori lamentano le seguenti criticità: 1. “Mancato pagamento delle spettanze relative ai Piani di lavoro”; 2. “Mancata attuazione degli accordi sindacali concernenti le Progressioni Orizzontali (PEO) 2018, 2019 e 2020”; 3. “Regolamentazione per la graduazione e per l’attribuzione di Particolari responsabilità”; 4. “Applicazione di corrette relazioni sindacali, improntate a principi di responsabilità, correttezza buona fede e trasparenza dei comportamenti”; 5. “Urgente piano straordinario di assunzioni per colmare le gravi e perniciose carenze di organico in diversi Uffici come, ad esempio, quello dell’Anagrafe e Stato Civile”; 6. “Benessere lavorativo; produttività e forme di incentivazione; crescita professionale; aggiornamento del personale; processi di innovazione organizzativa”; CONSIDERATO ALTRESÌ: – che, come è noto, il CCNL 21 maggio 2018 relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali, all’Art. 68 (rubricato “Fondo risorse decentrate: utilizzo”) comma 1 prescrive che “Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate”; – che, come è parimenti noto, il comma 2 del predetto Art. 68 stabilisce inoltre che “Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi: a) premi correlati alla performance organizzativa; b) premi correlati alla performance individuale; c) indennità condizioni di lavoro, di cui all’art. 70-bis; d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all’art. 24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000; e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all’art. 70 quinquies; Interrogazione n. 13 2 f) indennità di funzione di cui all’art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno di cui all’art.56- quater; g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all’art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all’art. 70-ter; h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di all’art. 67, comma 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all’art. 54 del CCNL del 14.9.2000; i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all’art. 70-quater, riconosciuti a valere sulle risorse di all’art. 67, comma 3, lett. g), ed, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile; j) progressioni economiche, con decorrenza nell’anno di riferimento, finanziate con risorse stabili; RITENUTO di dover domandare al Sindaco e all’Assessore competente se e quando verranno rispettati gli obblighi contrattuali fino ad oggi disattesi dalla parte datoriale; Tutto ciò premesso e considerato, SI CHIEDE DI SAPERE: 1. se non si ritenga di dover sollecitare l’adempimento – a cura dei dirigenti comunali – degli obblighi contrattuali del Datore di lavoro che ha il dovere di corrispondere annualmente tutte le spettanze dovute ai dipendenti, senza scuse di sorta, come peraltro avviene in tutti i Comuni d’Italia; 2. quali tempistiche si prevedono per ripristinare la normalità delle erogazioni – nei confronti del personale dipendente – previste dal vigente CCNL e dal vigente Contratto decentrato dell’Ente; 3. quali tempistiche si prevedono per la compiuta “attuazione degli accordi sindacali concernenti le Progressioni Orizzontali (PEO) 2018, 2019 e 2020”; 4. quali tempistiche si prevedono per la “Regolamentazione per la graduazione e per l’attribuzione di Particolari responsabilità”; 5. quali tempistiche si prevedono per la fattiva “Applicazione di corrette relazioni sindacali, improntate a principi di responsabilità, correttezza buona fede e trasparenza dei comportamenti”; 6. quali siano in dettaglio i concorsi già banditi per le assunzoni di personale del Comune di Teramo, quali siano i concorsi che si prevede di bandire entro il termine della Consigliatura in corso, quali concorsi si prevede di concludere entro il termine della Consigliatura e – per l’effetto – entro quali termini si prevede che verranno effettuate le relative assunzioni; 7. quali tempistiche si prevedono per la fattiva attuazione delle richieste sindacali concernenti: “Benessere lavorativo; produttività e forme di incentivazione; crescita professionale; aggiornamento del personale; processi di innovazione organizzativa”. Si chiede in ogni caso risposta scritta alla presente interrogazione.

Il Consigliere Comunale F.to Giovanni LUZII