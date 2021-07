A SETTEMBRE SI INAUGURERA' LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI COLLEATTERRATO, SONO RIPRESI I LAVORI

La buona notizia è che da lunedì i lavori della scuola dell’Infanzia di Colleatterrato nel quartiere San Benedetto sono stati riavviati dopo un periodo di stop. E' quanto reso noto dal Comune che stamattina ha rinconvocato un'ennesima conferenza stampa (bastava un semplice comunicato).

Il cantiere, come si ricorderà, fu avviato nel 2016 dal sindaco Brucchi, e fortemente caldeggiato dal suo vice sindaco Di Sabatino Martina. Poi il dramma dei lavori e i vari stop al cantiere. L'assessore Giovanni Cavallari ha chiesto scusa ai cittadini e poi l'annuncio (che speriamo corrisponda al vero stavolta) che a Settembre ci sarà l'inaugurazione. Stanziati 180.000 euro più interventi sugli impianti per 60.000 euro. Una pagina, l'ha definita Cavallari, importante che porterà alla riconsegna per l'apertura del nuovo anno scolastico.