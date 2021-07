CAMPO SCUOLA, SARA FALINI: «SALVI FA SOLO STRUMENTALIZZAZIONE POLITICA...PER IL CAMPO SCUOLA ASPETTIAMO IL BANDO SPORT E PERIFERIE»

Non voleva replicare l'assessore allo sport del Comune di Teramo, Sara Falini, a quelle che lei stessa definisce essere semplici "strumentalizzazioni politiche" dopo il duro attacco del consigliere comunale Maurizio Salvi (LEGGI QUI) dove in una nota evidenziava il mancato intervento sull'anello del campo scuola della Gammarana e non solo. L'assessore spiega che c i sono lavori di ordinaria manutenzione che spetta alla società gestita da Salvi e di straordinaria manutenzione che spetta al comune, capita che se talvolta, se non si fa la normale manutenzione questa possa poi sfociare nella straordinaria e non è detto che poi spetti al Comune intervenire.

Sara Falini comunque evidenzia che: «La società di Salvi e quindi l'attuale gestore ha presentato un progetto di riqualificazione tramite il bando Sport e Periferie con il Comune per una cifra importante, questo a dimostrazione della massima attenzione che l'amministrazione ha per l'impianto anche se è bene precisare come negli ultimi 15 anni, quando Salvi era in maggioranza con Brucchi Sindaco, nulla e dico nulla sia mai stato fatto per il campo scuola».