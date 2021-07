ARRIVA GRIPPA A ROSETO, DOMANI, PER PRESENTARE DI MARCO

Arriva il vice segretario nazionale della Lega, Andrea Crippa a battezzare, domani a Roseto, il candidato sindaco per il centrodestra il professor William Di Marco. Non mancherà neppure il presidente Marco Marsilio che già ha fatto visita al candidato nei giorni scorsi. Un candidato che dovrà vedersela con Tommaso Ginoble (il pezzo forte) e con Mario Nugnes. Una bella competizione per il secondo comune della provincia di Teramo le cui previsioni danno già una corsa che alla fine sarà a due e cioè tra Nugnes e Ginoble. Poche le chance di riuscita per il centrodestra al momento secondo i ben informati e i sondagisti sono pochine ma nella politica mai dire mai e puo' anche essere che tra i due litiganti...il centrodesta possa "godere". Ad ottobre il responso.