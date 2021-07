TERAMO SI “ELETTRIZZA”: ARRIVANO LE COLONNINE

Al via dal quartiere della stazione ferroviaria l'operazione "colonnine elettriche" a Teramo che, entro fine anno, a detta dell'assessore alla viabilità Maurizio Verna, porterà all'installazione di una ventina di colonnine elettriche: in tutto, una 50ina di posti di ricarica. Si è partiti da via Pannella a ridosso dell'edicola con la segnaletica orizzontale in attesa dell'installazione che avverà entro il mese di settembre, contestualmente a postazioni previste a Villa Mosca, Colleparco, Colleatterrato, San Nicolò, zona Parco della Scienza alla Gammarana e poi, pareri autorizzativi favorevoli della Sovrintenza, arriveranno anche in Piazza Garibaldi e su via Paris. "Diamo inizio ad un progetto che, ribadiamo, è a costo zero per il Comune. E' un privato che si è aggiudicato l'intervento. EnelX sta richiedendo, inoltre, le autorizzazioni per ulteriori 20 postazioni anche nei quartieri più periferici come, ad esempio, Piano d'Accio", conclude l'assessore Verna.