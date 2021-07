AMNISTIA GIUSTIZA E LIBERTA' / AL VIA LA RACCOLTA DI FIRME SUI REFERENDUM PER LA GIUSTIZIA

A partire da domani 22 luglio fino al 27 agosto, tutti i giovedì e venerdì dalle ore 18.00 alle ore 21.00, si terrà la raccolta firme per i referendum sulla giustizia promossi dal Partito Radicale e dalla Lega. L'associazione Amnistia Giustizia e Libertà Abruzzi, in ricordo dell'impegno politico del fondatore Marco Pannella per i temi sollevati nei quesiti, sostiene e partecipa all'iniziativa che prenderà il via in piazza Martiri della Libertà a Teramo, dove sarà possibile per i cittadini esprimere la loro adesione.