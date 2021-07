ELEZIONI / IL MINISTRO GARAVAGLIA A ROSETO PER DI MARCO SINDACO

Il ministro del turismo Massimo Garavaglia è stato oggi a Roseto per sostenere la candidatura di William Di Marco. Intervistato dai giornalisti ha detto:

«Sul turismo sappiamo che le prenotazioni e la stagione stanno andando bene. Il nostro è il paese messo meglio come contagi. E sul Green Pass se ne parlerà domani: ritengo sia utilie per aprire nuovi servizi. Se ne parlerà nel Consiglio dei Ministri. Il decreto ristoro non servirà più, gli operatori devono rimettersi dalla pandemia».

Presente il Governatore Marsilio, il direttore della Asl Di Giosia, il presidente dell'Ater Ceci, il consigliere regionale Di Matteo, il sindaco di Roseto e tanti altri esponenti della Lega a tutti i livelli che su questa candidatura si stanno giocando la faccia.