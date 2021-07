PIÙ ILLUMINAZIONE NEI PARCHI GIOCHI, LA RICHIESTA È DEL CONSIGLIERE LUCA CORONA

in data odierna, concernente l'illuminazione e la sicurezza dei Parchi giochi comunali. Anche dall'attenzione verso le famiglie, e in particolare verso i bambini, si misura la qualità di un'Amministrazione.depositata in data odierna, concernente l'illuminazione e la sicurezza dei Parchi giochi comunali.

LA MOZIONE del consigliere comunale LUCA CORONA

Illuminazione notturna e telecamere di sicurezza nei Parchi giochi comunali

PREMESSO:

– che i numerosi parchi giochi comunali scontano problemi manutentivi e di obsolescenza;

– che, in particolare, molti di essi risultano sprovvisti di adeguati impianti di illuminazione e di misure di controllo sia per la sicurezza degli utenti e sia per le attrezzature e gli arredi ivi presenti;

CONSIDERATO:

– che appare doveroso, in coerenza con la necessità intrinseca della politica di fornire il massimo aiuto alla cittadinanza, apprestare ogni misura per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi giochi comunali;

– che in tal senso è opportuno dotare tutti i parchi giochi di impianti di illuminazione, al fine di consentirne la fruizione anche durante le ore pomeridiane e serali, quando sia carente o assente la luce solare;

– che inoltre è opportuno dotare tutti i parchi giochi di sistemi di controllo a distanza, implementando l’apparato di telecamere già esistente presso il Comune di Teramo;

RITENUTO di dover proporre l’installazione e l’attivazione di impianti di illuminazione nei parchi giochi comunali;

RITENUTO, altresì, di dover proporre l’installazione e l’attivazione di telecamere dedicate, ai fini di un’attività di controllo volta sia alla sicurezza degli utenti e sia alla prevenzione di atti di vandalismo sulle attrezzature e sugli arredi ivi presenti;

Tutto ciò premesso e considerato,

IL CONSIGLIO COMUNALE DI TERAMO

delibera di impegnarsi e contestualmente di impegnare il Sindaco e la Giunta comunale:

➢ a provvedere all’installazione e all’attivazione di impianti di illuminazione nei parchi giochi comunali, al fine di consentirne la fruizione anche durante le ore pomeridiane e serali, quando sia carente o assente la luce solare;

➢ a provvedere all’installazione e all’attivazione di telecamere dedicate, ai fini di un’attività di controllo volta sia alla sicurezza degli utenti e sia alla prevenzione di atti di vandalismo sulle attrezzature e sugli arredi ivi presenti.

Teramo, 22 luglio 2021

Il Consigliere Comunale

Luca CORONA