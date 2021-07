VOLGARITÀ DA STADIO DEI 5 STELLE CONTRO ITALIA VIVA A PINETO, ED È NUOVO SCONTRO COL SINDACO

Riceviamo da Italia Viva Pineto e pubblichiamo:

ECCO CHI SONO I NUOVI ALLEATI DI VERROCCHIO !!!!

Il linguaggio pulito della nuova politica.

Non è stato sufficiente l'ODIO che i dirigenti e attivisti dei 5S, hanno sparso in questi anni in tutta Italia, in nome della responsabilità.

A Pineto sentivamo la mancanza di parole così forti.

Riportiamo testualmente le parole di un dirigente dei 5S pubblicate in un post su Facebook

" Ai cari rappresentanti e sostenitori di Italia Viva, un solo pensiero mi viene in mente leggendo queste parole.....

Cari renzini, SUCATE !!! "

Non possiamo minimamente immaginare che non ci sia una forte presa posizione del Sindaco, Presidente del consiglio Cantoro, vice sindaco, assessori e consiglieri del PD, l'assessore di LEU e i consiglieri e assessori indipendenti o sono anch'essi così accecati dall'odio nei confronti di Italia Viva?

Ricordo che la componente Renziana anche quando era all'interno del PD, ha contribuito fortemente per ben due volte, alla vittoria della lista SCEGLIAMO PINETO , anche per il peso elettorale dei singoli.

Caro sindaco, questo signore non' era con te qualche sera fa a trattare con la delegazione grillina ?

Prendi una posizione questa volta o fai come hai fatto in un recente passato con le suore?

Caro Presidente del consiglio, nel ricordare la tua neutrale posizione, difenderai i componenti di Italia Viva al prossimo consiglio ?

E comunque vi auguriamo vivamente di fare tanta, ma tanta strada con questi soggetti.