VIDEO / ARRIVA UN NUOVO BANDO PER LA GESTIONE DEL DINO BESSO DI SAN NICOLO'

Approderà il 30 luglio in consiglio comunale la nuova gara per l'affidamento in gestione del campo sportivo Dino Besso di San Nicolo'. Subito dopo sarà la volta del Palaskà di Scapriano. Il Comune va dritto per la sua strada alla ricerca di nuovi gestori.

