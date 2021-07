CASO ANAC / RANALLI, FRACASSA: «TERAMO E' DIVENTATA UNA PICCOLA CUBA...»

Il caso Ranalli Anac, con l'accertata inconferibilità del presidente della TeAm, Luca Ranalli, rivelata in esclusiva da certastampa (LEGGILO QUI), sta scatenando reazioni politiche. Nell'intervista che potrete seguire cliccando sul link a fondo articolo, il consigliere comunale di Futuro In, Franco Fracassa, commenta il fatto criticando aspramente il silenzio del Sindaco, che non ha rivelato nulla né alla minoranza né alla sua stessa maggioranza. «Teramo è una piccola Cuba» accusa Fracassa

ASCOLTA FRANCO FRACASSA