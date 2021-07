VIDEO / PARTE DA VILLA MOSCA IL PIANO ASFALTI DEL COMUNE DI TERAMO, IL 27 AGOSTOL TOCCHERA' A VIALE CRISPI

Parte martedi il piano asfalti del Comune a Teramo. Si inizia con via don Minzoni a Villa Mosca. Il 27 agosto invece sarà la volta di viale Crispi dove si interverrà per tre-quattro giorni consecutivi. In itinere anche il nuovo piano asfalti per le frazioni dell’importo di 600 mila euro che interesserà diverse zone del comune.

