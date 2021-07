ELEZIONI A ROSETO/ E' UFFICIALE: SABATINO DI GIROLAMO SI RICANDIDA A SINDACO

Nella mattinata di oggi, in vista delle prossime amministrative rosetane, si sono riunite le forze politiche e civiche locali e provinciali che fanno riferimento al Partito democratico, ad Articolo 1 e ad Enzo Frattari e Franco Di Bonaventura.

All’esito della riunione le suddette forze politiche e civiche hanno convenuto sulla ricandidatura a Sindaco di Sabatino Di Girolamo.

A tal fine daranno supporto con proprie liste di appoggio, cui si aggiungerà la lista del candidato Sindaco.

L’auspicio degli intervenuti è di proseguire nelle trattative per ampliare ulteriormente la coalizione con altre forze politiche e civiche.

Il Sindaco uscente, presente alla riunione , ha espresso la propria gratitudine alle forze presenti che hanno voluto sostenere la sua ricandidatura, e ha promesso il suo assoluto e totale impegno per la campagna elettorale.

“Ho dato la mia piena disponibilità alla ricandidatura con lo stesso spirito ed entusiasmo di cinque anni fa, convinto dell'importanza di portare a termine il percorso avviato in questi anni" dichiara Sabatino Di Girolamo. “Tanti sono i progetti strategici messi in campo per la città: Roseto ha davanti a sé numerose sfide ed opportunità che vanno assolutamente colte per far crescere la nostra comunità e riconfermare la sua centralità nel territorio provinciale e non solo".