PRESENTATA LA CANDIDATA SINDACO DI LIBERA COALIZIONE PROGRESSISTA, ROSARIA CIANCAIONE

Bagno di folla ieri sera al Lido Azzurra di Roseto per la presentazione della candidata sindaco Rosaria Ciancaione e della Libera Coalizione Progressista, che la sosterrà in vista delle prossime elezioni amministrative, il cui primo turno è stato fissato per il 3 e 4 ottobre prossimi.

Si tratta di un progetto che parte da lontano e che ha visto l’adesione di un gruppo affiatato, aperto ad altre forze progressiste che pian piano si sta allargando.

La Libera Coalizione Progressista è infatti costituita dal Movimento 5 Stelle, dal partito Europa Verde e dalle liste civiche Un’Altra Idea di Roseto 21.0 e Roseto Progressista e Coraggiosa. Un’alleanza nata con il chiaro obiettivo di dare forma ad un programma capace di portarli uniti alla guida della città per garantirne un futuro migliore che parta da una seria pianificazione e programmazione.

Nel corso della serata sono inizialmente saliti sul palco vari esponenti della società civile, di ogni età e provenienti da ambiti differenti come quelli del mondo della scuola, del lavoro, del volontariato e della cultura.

Successivamente hanno preso la parola i vari rappresentanti delle liste che sostengono la candidata sindaco, tra cui Europa Verde presente con il coordinatore locale Mario Mazzoni e il segretario provinciale Oreste Marchionni che hanno sottolineato come “la coalizione guidata da Rosaria Ciancaione abbia la forza e la determinazione per portare avanti programmi e progetti basati sulla giustizia sociale in una prospettiva ecosostenibile”.

Quindi è intervenuta la deputata del Movimento 5 Stelle Valentina Corneli, che ha voluto garantire la propria vicinanza a Rosaria Ciancaione nonostante gli impegni frenetici affrontati nelle scorse ore in Parlamento.

“La candidatura di Rosaria Ciancaione rappresenta la conclusione di un percorso”, ha sottolineato la deputata, “che ci ha visti impegnati negli ultimi due anni nella costruzione della migliore alternativa politica per la nostra città. Roseto ha bisogno di serietà, competenza e passione: siamo orgogliosi che con il nostro impegno questa opportunità oggi esista”.

L’intervento dell’onorevole Corneli ha preceduto il momento clou della serata, quando ha preso la parola la candidata sindaco della Libera Coalizione Progressista.

“Noi vinceremo le elezioni, faremo la stessa impresa che hanno fatto i ragazzi dell’atletica leggera alle Olimpiadi nel salto in alto e nei 100 metri”, ha esordito Rosaria Ciancaione, “siamo pronti per governare la città e lo faremo ascoltando la gente, rimettendo la persona al centro di ogni scelta per una vera partecipazione attiva. Mi sento di poter mettere la mia esperienza e le mie competenze al servizio della città, abbiamo l’opportunità di cambiare Roseto e di farla rinascere come un fiore”.

La serata si è conclusa con un brindisi beneaugurante fra gli intervenuti e i sostenitori che hanno voluto esprimere il proprio apprezzamento alla candidata ed ai suoi gruppi.