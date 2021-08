IL SINDACO DI ROSETO NON VIETERA' AI GIOVANI L'ACCESSO IN SPIAGGIA IL GIORNO DI FERRAGOSTO

Il Sindaco di Roseto vuole avere fiducia nei giovani e non emanerà ordinanza di divieto di accesso alla spiaggia per la notte del ferragosto.

Sabatino Di Girolamo ha cosi scritto: «Carissimi giovani, molti di Voi mi chiedono se quest'anno sarà possibile trascorrere la notte di ferragosto in spiaggia.

Per quanto mi compete non emanerò ordinanze di divieto di accesso sull'arenile : voglio avere fiducia in Voi e confidare sul Vostro senso di responsabilità ; del resto è in gioco la Vostra salute personale e quella delle Vostre famiglie.

TrovandoVi in ampi spazi esterni , basterà stare alla nota distanza di sicurezza per evitare contagi ; o indossare la mascherina quando ci si avvicina.

Ci saranno pattuglie interforze composte da Guardia costiera, Polizia municipale e volontari, assistiti dai Carabinieri; transiteranno di continuo sull'arenile, si spera solo per sensibilizzare e non per sanzionare. Qualora Autorità superiori dovessero disporre diversamente lo farò sapere».