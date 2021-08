DA ROSETO ALL'EUROPA, DOMANI L'INCONTRO DI FRATELLI D'ITALIA AL MARISELLA BEACH

Giovedì 5 Agosto alle h21.30 presso lo chalet Marisella Beach il circolo territoriale di Fratelli d'Italia organizza un incontro dal titolo "da Roseto all'Europa" per parlare del futuro della Città e delle sfide e prospettive del Partito di Giorgia Meloni in Regione, a livello nazionale ed Europeo.

<<Abbiamo voluto fortemente questo incontro per raccontare l'impegno di Fratelli d'Italia sia a livello territoriale, dove in cinque anni abbiamo sempre fatto sentire la nostra voce talvolta critica altre volte propositiva su tutte le tematiche riguardanti la Città e favorendo con il lavoro instancabile di tutti gli iscritti e i militanti di FDI l'azione di opposizione con emendamenti, mozioni e interrogazioni, sia a livello provinciale e in maniera più ampia a livello regionale, nazionale ed europeo>> dichiara Francesco Di Giuseppe coordinatore del partito di Giorgia Meloni.



<<Saranno con noi, ospiti della serata, gli Onorevoli Carlo Fidanza - Eurodeputato, capodelegazione di Fratelli d'Italia - ECR al Parlamento Europeo e Giovanni Donzelli - Responsabile Organizzazione di FDI, membro della XIV commissione Politiche dell'Unione Europea; Umberto D'Annuntiis - Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale; Luca Frangioni - consigliere Provinciale con delega all'edilizia scolastica e alla cultura; Marilena Rossi coordinatore Provinciale di FDI e a conclusione dell'evento porterà i suoi saluti e la sua visione della Roseto che verrà il candidato sindaco della coalizione di centrodestra William Di Marco.

Una serata da non perdere per chi ha a cuore Roseto, per chi vuole tenersi informato, per tutti quelli che hanno il desiderio di ascoltare le battaglie e le proposte di chi, con coerenza, coraggio e determinazione difende ogni giorno gli interessi dell'Italia e degli italiani. Modera l’incontro Lorenzo Valleriani>> conclude Di Giuseppe.