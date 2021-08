VIDEO / GREEN PASS OBBLIGATORIO PER I DOCENTI E AULE PIU' GRANDI PER IL RIENTRO A SCUOLA...IL 13 SETTEMBRE

Green pass obbligatorio e fondi per ingrandire le aule nei vari istituti abruzzesi. Sono questi alcuni dei temi affrontati nel corso di un incontro tra il Ministero e le Regioni in vista della riapertura delle scuole. Si tornerà in presenza al 100% con aule più ampie e con trasporti adeguati all’emergenza sanitaria Covid.

