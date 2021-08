NASCE VOLT ROSETO E PARTECIPA ALLE PROSSIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Per info contattare:

Francesco Luciani Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Tel. +39 392 0565500

Federica Moretti, nata nel 1995, si occupa di formazione, cultura ed educazione. Ha studiato lingue e letterature straniere presso l'Università degli studi di Macerata, la Universidad de Oviedo e l'Alma Mater Studiorum- Università di Bologna. Ha svolto un tirocinio come assistant manager presso Opal S.r.l.s. a cui hanno fatto seguito numerose esperienze personali e lavorative all'estero, tra cui l'insegnamento della lingua italiana e della lingua inglese presso l'accademia di lingue "La Idiomería" a Madrid.

È tra gli organizzatori e gli insegnanti del campo estivo in inglese per bambini e giovani adolescenti "English Summer Camp - Roseto".

Lorenzo Aloisi, nato nel 1991, ha studiato Economia e Management presso l'Università’ degli Studi “ G. D’ Annunzio” e come exchange student presso University of Alabama. Dopo numerosi tirocini in Abruzzo, è stato selezionato per un programma di tesi all’ estero in collaborazione con Hertz europe nella sede di Dublino, dove poi ha continuato a lavorare per due anni con il ruolo di Project accountant. Dal 2019 lavora per il gruppo Domotz come Financial Accountant.

Volt Italia

Volt è un movimento fondato sui valori della libertà, dell’uguaglianza, dell’equità intergenerazionale, di genere e territoriale, della solidarietà tra e nei popoli e dell’uso sostenibile delle risorse naturali. Volt crede fermamente nella democrazia liberale come strumento che ha consentito di fare dell’Italia e dell’Europa luoghi di pace e prosperità. In Volt crediamo fermamente che le differenze arricchiscono e la società progredisce valorizzando le qualità uniche e irripetibili di ogni individuo. Questo documento illustra le coordinate politiche e gli obiettivi verso cui tendere per dare forma alla nostra visione per il futuro dell’Europa e di un’Italia europea.