COSTANTINI: «MARIANI PRIMA DI INCATENARSI, DICA QUELLO CHE HA FATTO QUANDO ERA IN MAGGIORANZA...»

Il Sindaco Jwan Costantini torna sull’ospedale di Giulianova e sul piano di riordino della sanità regionale. “Lo faccio – dice – perché quando le opinioni si accavallano, e si corre il rischio di generare un’enorme confusione, risultano assai utili i documenti storici, quelli sì, incontrovertibili. Tre anni fa, e questa, appunto, è storia, tale Sandro Mariani, capogruppo regionale di un Pd allora in maggioranza, non venne nemmeno in consiglio comunale a rappresentare le decisioni dell’emiciclo. Eppure la questione era seria: 64 milioni di euro destinati all’ospedale di Giulianova stavano per essere dirottati sul Mazzini di Teramo. E tanto avvenne. A nulla valsero gli strali del Sindaco Francesco Mastromauro che reclamava chiarezza. Non servì, purtroppo, nemmeno l’aperto sconcerto per le dichiarazioni dello stesso Mariani che il primo cittadino, per quanto reduce da una lunga militanza tra i dem, esternò su tutti i canali di stampa. Prima di incatenarsi – conclude il Sindaco Costantini – sarebbe quanto meno onesto che il consigliere, oggi in minoranza, dia conto ai cittadini, prima ancora che alla politica, del comportamento tenuto quando furono operate scelte nefaste, di cui oggi patiamo, purtroppo, le conseguenze”.