DA LUNEDÌ 16 AGOSTO SENSO UNICO TRA VIA PO E VIA FONTE REGINA. ECCO COME CAMBIA LA VIABILITÀ



I lavori già consegnati alla ditta per la sistemazione definitiva della rotatoria di via Fonte Regina, comprendono il rifacimento degli asfalti, dei marciapiedi e dei passaggi pedonali protetti, in via A. De Gasperi, via Po - angolo via Pannella, e via Flaiani. Tale intervento, che interesserà la principale arteria stradale della città, prenderà il via lunedì prossimo, e richiede la canalizzazione del traffico in via De Gasperi (nel tratto compreso tra via S . Marino e via Pannella) e in via Po (tratto compreso tra via Pannella e via Roma).

Per rendere compatibili i flussi di traffico con le esigenze del cantiere, si rende necessario variare questi ultimi.

Pertanto, a partire da lunedì 16 agosto 2021 verranno apportate le seguenti modifiche ai flussi di traffico:

• via Po e via De Gasperi (nel tratto compreso tra via Roma e via S. Marino) saranno a senso unico con direzione di marcia verso Piazza Garibaldi;

• via Fonte Regina sarà a senso unico in direzione via De Gasperi, con accesso consentito solo a residenti e dimoranti e chiusura totale al traffico nel tratto compreso tra via L. Longo e via De Gasperi;

• viale Crispi (tratto compreso tra circ.ne Ragusa e via Roma) sarà a senso unico di marcia con direzione via Roma e verrà istituita una corsia preferenziale per i mezzi adibiti a Servizio Pubblico con direzione via Fonte Regina.

L'ordinanza è stata predisposta per essere applicata a fasi, in modo da apportare immediate modifiche qualora si rendesse necessario.

La complessità delle variazioni dei sensi di marcia apportati, testimonia la rilevanza e la complessità dei lavori da eseguire e la difficoltà del dover conciliare le modifiche apportate con le abitudini dei cittadini. Per questo motivo, e nella consapevolezza dei possibili disagi che saranno creati dal cantiere anche se per un brevissimo tempo, l’amministrazione comunale si scusa anticipatamente, ma sottolinea la necessità e l’improrogabilità della loro effettuazione perché, di fatto, grazie ad essi si chiude la stagione della precarietà e viene consentito al traffico cittadino di svilupparsi in maniera più ordinata, sicura e scorrevole.