UNA DITTA BARESE SI AGGIUDICA IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (200 BAMBINI) DEL COMUNE DI TERAMO

La Paolo Scoppio & Figlio Autolinee Srl di Gioia del Colle è il nuovo gestore del trasporto scolastico del Comune di Teramo.Subentra, da settembre, alla ditta Angelino di Napoli che l'ha gestito in questi ultimi anni e che era in proroga Covid. All'appalto che si è aggiudicato la ditta barese hanno concorso in nove, ha vinto la Paolo Scoppio & Figlio Autolinee Srl che ha offerto oltre due milioni di euro per due anni rinnovabili per un anno.Il servizio dovrà garantire il trasporto sul territorio comunale di circa 200 alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e del servizio di trasporto degli alunni disabili in situazione di gravità di tutte le scuole cittadine com è scritto nel bando appena aggiudicato.