VIDEO / IL COMUNE VUOLE FARE UN NUOVO PONTE SUL TORDINO

A quindici anni dallo stanziamento di fondi dll'ex sindaco Angelo Sperandio per un ponte mai realizzato sul Tordino, in contrada Carapollo, sede operativa della Te.Am, l'amministrazione comunale D'Alberto ha deciso di avviare un nuovo studio per migliorare la viabilità esistente bypassando le note criticità del ponte a catena, del guado di Villa Pavone e del percorso più lungo via Specola.

