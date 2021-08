CONCLUSO L’ASFALTO SU VIALE CRISPI, L’ASSESSORE DI BONAVENTURA BACCHETTA I “CRITICONI” SUI SOCIAL

Ultimati i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale di Viale Crispi per il tratto da Viale Europa e incrocio di Via Roma, una strada lasciata per tanti anni da chi ci ha preceduto limite della percorrabilita'.

Un lavoro pianificato e concertato tra Rete 2 Gas affidatataria dei lavori e l'amministrazione Comunale che sta coordinando e gestendo tutti gli interventi sul territorio.

Un intervento eseguito in maniera perfetta dalla Ditta incaricata e che ha seguito i vari step nell'esecuzione dei lavori che prevedevano la scarificatura, la ricarica di binder su tutta la carreggiata ad esclusione dei parcheggi e la stesura del tappetino di asfalto finale.

Nei giorni scorsi tanti si sono dilettati a scrivere o a dettare di tutto su questo intervento in una fase che era ancora in corso.

Il web ha consentito a tanti "esperti del settore" di esprimere tesi più fantasiose che imbarazzanti, spinte solo da una contrapposizione a prescindere che mal nasconde sempre di più frustrazione e invidia.

Ci sta tutto,per carità, anche perché talvolta si è mal indirizzati da articoli preconfezionati e ormai unidirezionali che non aiutano una discussione costruttiva e seria ma alimentano una caratteristica speculazione da tastiera da parte di chi è chiamato a testimoniare puntualmente un premeditato disappunto.

Ma va bene così. Nella speranza che questo sistema cambi, la città sta cambiando quotidianamente con i fatti e non con le parole e continueremo a cambiarla in meglio, dopo tanti anni di buio, con il sorriso e con fiducia, insieme a chi vuole solo il bene della nostraTeramo e, anche quando fa critiche giuste e costruttive, non parla solo per interessi individuali diretti e indiretti.

Vi abbraccio,tutti e andiamo avanti con forza.

Valdo Di Bonaventura