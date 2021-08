VIDEO / ASFALTO IN VIALE CRISPI CONCLUSO A TEMPO DI RECORD NONOSTANTE UN BLOG POLEMIZZI INUTILMENTE

In sei giorni lavorando anche sabato e domenica la ditta Di Eleuterio è riuscita a concludere il nuovo asfalto su viale Crispi. Un lavoro ben svolto che è stato criticato a prescindere su un blog e sui social facendo andare su tutte le furie l’assessore Valdo Di Bonaventura che già è a lavoro per dare il via ad altri asfalti a Teramo e nelle frazioni.

ASCOLTA DI BONAVENTURA SU R115

Nella foto: la situazione prima e dopo