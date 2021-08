VIDEO / ELEZIONI A PIETRACAMELA, ANTONIO VILLANI SFIDA MICHELE PETRACCIA: «ECCO PERCHE' MI CANDIDO A SINDACO»

Con la lista civica “Insieme Possiamo, la Pietracamela del Futuro” si candida a Sindaco di Pietracamela il dottor Antonio Villani. Già pronta la lista fatta di professionisti e di gente comune. Villani si scontrerà con il sindaco uscente Michele Petraccia che non ha ancora fatto sapere se scenderà in campo per il secondo mandato.

