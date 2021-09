VIDEO / ORDINANZA TERAMO, IL SINDACO D'ALBERTO: «I CANTIERI PARTIRANNO NEL 2022»

Messe a sistema somme importanti per l’ordinanza Teramo per un importo di 130 milioni di euro che ricostruirà non solo l’edilizia pubblica e privata ma anche le scuole. Tutti i procedimenti oggi sono partiti. Lo ha detto il sindaco di Teramo durante la riunione che si è svolta in Comune con il sub commissario e l’Usr. Entro il 2022 Teramo vedrà l’apertura di tutti i cantieri.

