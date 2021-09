VIDEO / L'ISTITUTO ALESSANDRINI-MARINO AVRA' NOVE AULE AL PASCAL

Trovata la soluzione alla carenze di aule per l'Ipsia Marino-Alessandrini. La Provincia annuncia di aver individuato 9 aule all'interno del Pascal. Cosi come sono stati aperti 13 cantieri in altrettanti istituti della provincia di Teramo. I dettagli saranno resi noti in una conferenza stampa convocata per venerdi. Il consigliere Luca Frangioni replica alle accuse dei docenti dei giorni scorsi e spiega come stanno le cose.



