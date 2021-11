GIULIANOVA / FRATELLI D'ITALIA: «NOI IN MAGGIORANZA? NE STIAMO PARLANDO»

Riguardo ad ultimi articoli usciti sulla stampa in questi giorni, ci sembra doveroso intervenire per precisare la posizione di Fratelli d'Italia di Giulianova.

Ad onor del vero, apprezziamo l'uso del condizionale fatto per parlare di un possibile ingresso nella maggioranza del nostro esponente in consiglio comunale, avv. Matteo Francioni.

E riteniamo che tale debba essere il tenore della comunicazione.

Fratelli d'Italia a Giulianova, così come in altre città ove si sono tenute le competizioni elettorali, ha mantenuto fede al mandato che i responsabili nazionali e regionali del partito ci hanno consegnato. Ne abbiamo dato prova e sempre ne daremo.

Per questo, visto il percorso tracciato dal Sindaco Costantini finora e le richieste di dialogo per l'unione del centro-destra da attuare anche a Giulianova, abbiamo ritenuto di non rimanere sordi e, quindi, di rispondere e di considerare tale eventualità.

Ma la nostra intenzione rimane quella del dialogo sulle cose da fare per la Città e non sulla distribuzione delle poltrone. Per cui, chi le occupa può continuare a sedervi sereno.

Pensiamo di esserci contraddistinti finora proprio per aver mantenuto questo profilo e così continueremo a fare. Il coordinatore comunale Romolo Lanciotti, insieme alla struttura provinciale e regionale, si sono resi disponibili a capire come e su che basi avviare e costruire questa unione del centro-destra anche a Giulianova. Costruire su progetti e programmi, su idee concrete per la Città.

Questo è il nostro unico obiettivo.

Coordinamento Comunale

Fratelli d’Italia

Giulianova