SILVI/ IL SINDACO SCORDELLA "RIVARA" LA GIUNTA CON QUALCHE SOSTITUZIONE E QUALCHE CONTENTINO ALL'AMATA LEGA

Dopo lunga riflessione, il Sindaco di Silvi, Andrea Scordella, nella tarda mattinata di oggi ha varato la nuova giunta "aggiustata". Si tratta di:

- Massimo Santone, assessore al turismo istruzione protezione civile (uomo di Di Gianvittorio),

- Carmela Di Febo, assessore all' urbanistica affari legali e cimitero, -

Fabrizio Valloscura, vice sindaco con delega al personale e alle politiche sociali,

- Alessandro Valleriani, assessore al bilancio come nella precedente giunta,

- Giuseppina Di Giovanni, assessore cultura lavori pubblici.



Nella realtà dei fatti, l’unica a non essere stata riconfermata è stata Pamela Giancola, già assessore con delega ai Lavori pubblici, Giampaolo Lella è stato sostituito in Giunta dalla consorte.