REGIONE ABRUZZO/ MARSILIO: «ECCO GLI INVESTIMENTI STRATEGICI PER L'ABRUZZO»

“I passi in avanti e gli sforzi che stiamo facendo saranno decisivi per il futuro, per colmare un gap che purtroppo dura da decenni. Parliamo di alta velocità sulle ferrovie, di autostrade messe a norma e modernizzate, di interporti che finalmente dialogano con i porti. Si realizzano così gli ultimi migli ferroviari a Vasto e Ortona, si realizza e si completa il porto di Pescara con il molo sud e molto altro ancora. Un complesso di interventi che metterà finalmente l’Abruzzo nelle condizioni di comunicare e dialogare con il mondo e consentirà alle imprese di venire o restare in Abruzzo, investire sapendo di trovare le infrastrutture necessarie”.

Lo ha detto il presidente Marco Marsilio, oggi, a L’Aquila, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo Silone dove ha presentato un consistente pacchetto di interventi infrastrutturali già programmati per l’Abruzzo. Al suo fianco anche il vice Presidente Emanuele Imprudente, il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri e il sottosegretario con delega ai trasporti Umberto D’Annuntiis. Presenti in sala anche gli assessori regionali Guido Quintino Liris e Pietro Quaresimale nonchè il direttore generale Barbara Morgante. “La nostra – ha proseguito Marsilio – è una regione che ha sofferto per decenni di ritardo infrastrutturale e mancati investimenti per ferrovie, porti, autostrade dove deve recuperare innanzitutto un divario che ha messo l’Abruzzo in condizioni di marginalità e difficoltà con il resto del mondo, a cominciare dalle regioni circostanti”.

Ma vediamo nel dettaglio gli investimenti previsti. Per le zone economiche speciali (Zes) un pacchetto di finanziamenti per complessivi 62,9 milioni di euro che dovrà essere formalizzato in questo mese, all’esame della Conferenza delle Regioni. Lo stanziamento sarà così articolato: 10 milioni andranno a Manoppello per potenziamento rete logistica e dell’hub interportuale mentre 24,450 milioni per i lavori di completamento e potenziamento della ferrovia regionale Fossacesia – Castel di Sangro. Al porto di Ortona quasi 20 milioni di cui 4,8 al collegamento dell’ultimo miglio ferroviario al molo Nord, due all’ultimo miglio stradale e 13 milioni destinati all’approfondimento dei fondali mediante dragaggio e consolidamento della banchina di riva. Al porto di Vasto, invece 8,650 milioni. Al porto di Ortona si aggiungono altri 42,5 milioni di euro dal decreto Porti del Mims (Ministero delle infrastrutture della mobilità sostenibile) e per il porto di Pescara 21,5 milioni.

Il Presidente Marsilio ha sottolineato poi come dai Fondi Cipess 12 milioni serviranno al porto di Vasto per potenziamento ed ampliamento Banchina levante, molo Martello, molo sopraflutto (Primo stralcio) e 3,8 milioni per il porto di Giulianova per la messa in sicurezza dell’imboccatura portuale. La ferrovia regionale area industriale Val di Sangro avrà 40 milioni (Cipess Infrastrutture) che serviranno al potenziamento e adeguamento della tratta Fossacesia – Castel di Sangro (in fase di attuazione).

Relativamente al Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), autorizzato il piano stralcio per interventi infrastrutturali, riqualificazione edilizia ed urbanistica del territorio per complessivi €.123.000.000 .

23,5 miliardi, inoltre arriveranno a seguito del rifinanziamento legge sviluppo e coesione (Copertura fondi accordo Provenzano).

Dal PNRR Sisma integrato 10 milioni destinati a Fondi per progettazione, ossia quinto lotto dorsale Amatrice-Montereale- L’Aquila SS 260 Picente – Tratto Cavallari fino ai confini regionali nonché Pedemontana nord Teramo – Ascoli Piceno, nel tratto Floriano di Campli – innesto raccordo Ascoli mare.

21.5 milioni deriveranno dalla strategia nazionale aree interne per adeguamento e messa in sicurezza strade delle cinque Aree interne abruzzesi. Per la nuova linea Alta velocità adriatica 5 miliardi con messa a norma dell’intera tratta da Bologna fino a Lecce.

Passi avanti sostanziali sia sul piano autostradale, sia ferroviario come ha ribadito il Presidente: un miliardo si aggiunge per adeguamento e messa in sicurezza autostrade A24 e A 25 e infine, interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza e miglioramento della viabilità da legge statale rifinanziata: 135,2 milioni per il periodo 2021-2034 e 18 milioni per l’annualità 2021-2022.

Si aggiungono poi 131,2 milioni per infrastrutture ferroviare e stradali di cui 100 per potenziamento Roma-Pescara e completamento fasi prioritarie e 31,2 per potenziamento e manutenzione rete viaria (Progetti “Bandiera”) che si uniscono a quanto già previsto dal PNRR.

Il CIS (contratto istituzionale di sviluppo) prevede 21 milioni per l’Abruzzo di cui 3,250 Living Gran Sasso, cinque per la valorizzazione del comprensorio Monti Gemelli, cinque per lo Svincolo A/24 Montorio al Vomano e 7,750 al Teatro romano di Teramo. Il presidente Marsilio ha evidenziato in conclusione come la Regione Abruzzo ottiene la triplicazione della popolazione servita dalla carta degli aiuti di stato nel 2021 (720mila) rispetto al 2014 (250mila).

“Dimostreremo con i fatti – ha concluso Marsilio – che gli investimenti di crescita si fanno anche nelle aree interne dove ci sono decine di milioni previsti per infrastrutture stradali e collegamenti da realizzare, insieme alla innovazione digitale che permetteranno di programmare e progettare da qui a breve- medio termine il progresso sostanziale della nostra regione su tutti i fronti”.