ROSETO / CONSIGLIO COMUNALE AL PALAMAGGETTI PER L'INSEDIAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE NUGNES

E' stato un consiglio comunale dalle "grandi occasioni" quello che si è visto nel pomeriggio a Roseto, consiglio di insediamento, al Palamaggetti, dopo le elezioni vinte da Mario Nugnes. C'era anche il presidente della Regione, Marco Marsilio (e non si capisce il perchè visto che il centrodestra ha perso le elezioni) e con lui, il sottosegretario Umberto D'Annuntiis, il presidente della Provincia Diego Di Bonaventura (che in questi casi non manca mai, soprattutto quando si muove Marsilio), e c'erano anche alcuni ex sindaci della Città delle Rose quali Nicola Crisci e Franco Di Bonaventura, oltre a dirigenti politici. Dopo l'inno d'Italia, Nugnes ha confermato che la sua Giunta, composta prevalentemente da giovani, poi è stata nominata Presidente del Consiglio, incarico ricoperto dall’avvocato Gabriella Recchiuti. E' stata Teresa Ginoble come consigliera anziana a dover dire che il fratello si è dimesso ed al suo posto entrerà Petrini.

Nominati i capigruppo delle forze politiche presenti: Paolo De Nigris per Azione, Simona Di Felice per Altracittà-Casa Civica-Volt, Christian Aceto per Under, Annalisa D’Elpidio per Operazione Turismo. Ci sono poi i capigruppo dell’opposizione, Teresa Ginoble, Sabatino Di Girolamo, William Di Marco e Francesco Di Giuseppe.

