VIDEO / RIUNIONE DI MAGGIORANZA PER FARE IL PUNTO SUL PEF DEL BONOLIS E SUL TERAMO CALCIO

Riunione di maggioranza in Comune. Si è parlato tra l’altro di Pef del Bonolis e della nuova proprietà del Teramo Calcio. "Dopo l’istruttoria tecnico legale il pef del Bonolis andrà in commissione consiliare - ha ribadito il Sindaco - sul Teramo calcio, invece, il primo cittadino ha aggiornato la sua maggioranza evidenziando che: “c’è la volontà ad investire fortemente sull’attività sportiva, non va dimenticato mai, però, che il calcio teramano appartiene alla comunità sportiva teramana e questo concetto deve essere chiaro”.

ASCOLTA IL SINDACO SU R115