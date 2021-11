REGIONE/ INIZIA LA BATTAGLIA CONTRO LA MAGGIORANZA SUI CONTRIBUTI A NIKO ROMITO E NON SOLO

Ieri in I° Commissione si è tornati a parlare della Proposta di Legge n. 225 recante “Disposizioni per l’attuazione del principio di leale collaborazione, disposizioni finanziarie in favore di Comuni abruzzesi ed altri enti e ulteriori disposizioni” a firma unica del Presidente del Consiglio Regionale, Lorenzo Sospiri, in cui sono presenti contributi e elargizioni a comuni e vari enti e in cui spicca il contributo da 1,5 milioni di euro per il progetto “Campus Ricerca e Alta Formazione Niko Romito”.

“Come ho cercato di spiegare in Commissione alla maggioranza non sono contrario, per partito preso, a questa proposta di legge, ritengo solo che sia sbagliato non solo il merito, ma soprattutto il metodo con cui il centrodestra intende “imporre” questo pdl” dichiara il Capogruppo di “Abruzzo in Comune” in Consiglio Regionale Sandro Mariani. “Se i progetti e i contributi presenti nella proposta sono così importanti e meritevoli non vedo perché non debbano essere discussi, punto per punto, in Commissione con singole audizioni così da poterne valutare la sostanza, il merito e la congruità delle somme proposte!”.

“In particolare, se come ritiene la maggioranza il progetto dello chef abruzzese Niko Romito ha una così importante valenza per la promozione della nostra regione credo se ne debba parlare nelle sedi previste, ovvero Commissioni e Consiglio Regionale, così che la discussione ne chiarisca tutti gli aspetti e ci aiuti a prendere la decisione migliore, anche perché ricordo che stiamo parlando di una cifra importante, 1,5 milion di euro, data ad una iniziativa privata e in un periodo storico in cui tante categorie produttive abruzzesi stanno vivendo un momento di oggettiva difficoltà economica e non solo” conclude Mariani. “Auspico quindi che, su questi temi, la maggioranza cerchi finalmente un confronto alla luce del sole, anche nell’interesse degli abruzzesi, altrimenti confermo che siamo pronti a dare battaglia per il bene della collettività”.