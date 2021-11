VIDEO / IL PD CERCA CONTENUTI CON IL "COMITATO DELLE IDEE"

Il Pd cerca nuove idee per rilanciare il partito in vista delle prossime elezioni regionali. Nuove idee ed anche nuove alleanze. Manola Di Pasquale presidente regionale del Pd critica Marsilio e la sua politica portata avanti in questi anni con non poche difficoltà.

ASCOLTA MANOLA DI PASQUALE SU R115