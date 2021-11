IL 18 DICEMBRE LE PROVINCE TORNANO AL VOTO PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO

Il 18 dicembre le Province tornano al voto: nel caso di quella di Teramo solo per il rinnovo del Consiglio. Ieri il il presidente ha firmato i primi due Decreti: quello per la costituzione dell'Ufficio Elettorale (a differenza delle amministrative l'ufficio elettorale è in capo alle Province e non alla Prefettura) e la convocazione dei Comizi.